İbo Show yılbaşı ne zaman? İbo Show yılbaşı programı saat kaçta? İbo Show hangi kanalda?

İbo Show ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seneler sonra yaniden başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Show sosyal medyanın gündeminde. Her hafta birbirinden renkli pek çok ismi ağırlayan İbo Show'un saat kaçta başlayacağı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, İbo Show hangi kanalda? İbo Show yılbaşı ne zaman? İbo Show yılbaşı programı saat kaçta?

İBO SHOW YILBAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İbo Show yılbaşı bölümü bugün 20.00'de Star'da başlayacak.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİM?

Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu 'İbo Show Yılbaşı', cuma 20.00'de Star'da!