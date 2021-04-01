İbo Show yeni bölüm konukları kim?
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İbo Show yeni bölüm konukları kim?

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İbo Show yeni bölüm konukları kim?

Star TV ekranlarında her cumartesi izleyici karşısına çıkan 'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Peki, İbo Show yeni bölüm konukları kim? İşte sürpriz isimler…

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı

İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm konukları belli oldu. Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı. İbo Show yeni bölüm konukları kim?

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM?

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk olacak.

HER CUMARTESİ EKRANA GELİYOR

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 3 Nisan Cumartesi günü günü saat 20:00'da başlayacak.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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