İbo Show'un konuğu Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen programı İbo Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Bülent Ersoy de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show'un konuğu Bülent Ersoy kimdir? İşte, Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, İbo Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Bülent Ersoy. Peki, Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Bülent Ersoy kimdir?

İBO SHOW'UN KONUĞU BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Haziran 1952

Kaç yaşında: 68yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,71 m

Bülent Ersoy (9 Haziran 1952, İstanbul), Türk sanat müziği şarkıcısı. Sanatçı "Diva" lâkabıyla bilinir.

9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan[kaynak belirtilmeli] Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.

Albümleri

1973: Ah Tut-i Mucize Guyem

1975: Şöhretler

1975: Konser 1

1976: Toprak Alsın Muradımı

1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976: Konser 2

1977: Konser 3

1978: Orkide 1

1978: Ölmeyen Şarkılar

1979: Orkide 2

1979: Meyhaneci

1980: Dolmamış Çilem

1980: Beddua

1981: Mahşeri Yaşıyorum

1981: Yüz Karası

1983: Ak Güvercin

1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984: Düşkünüm Sana

1985: Yaşamak İstiyorum

1986: Anılardan Bir Demet

1987: Avustralya Konseri

1987: Suskun Dünyam

1988: Biz Ayrılamayız

1989: İstiyorum

1989: Seçmeler

1989: Bizim Hikayemiz

1990: Öptüm

1991: Bir Sen Bir de Ben

1992: Ablan Kurban Olsun Sana

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4

1993: Şiirlerle Şarkılarla

1993: Sefam Olsun

1994: Akıllı Ol

1995: Alaturka 1995

1995: Benim Dünya Güzellerim

1997: Maazallah

2000: Alaturka 2000

2002: Canımsın

2011: Aşktan Sabıkalı