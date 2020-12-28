İbo Show'un konuğu Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli?
Ekranların sevilen programı İbo Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Bülent Ersoy de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show'un konuğu Bülent Ersoy kimdir? İşte, Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!
Efsane TV şovu, İbo Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Bülent Ersoy. Peki, Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Bülent Ersoy kimdir?
İBO SHOW'UN KONUĞU BÜLENT ERSOY KİMDİR?
Doğum tarihi: 9 Haziran 1952
Kaç yaşında: 68yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,71 m
Bülent Ersoy (9 Haziran 1952, İstanbul), Türk sanat müziği şarkıcısı. Sanatçı "Diva" lâkabıyla bilinir.
9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan[kaynak belirtilmeli] Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.
Albümleri
1973: Ah Tut-i Mucize Guyem
1975: Şöhretler
1975: Konser 1
1976: Toprak Alsın Muradımı
1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni
1976: Konser 2
1977: Konser 3
1978: Orkide 1
1978: Ölmeyen Şarkılar
1979: Orkide 2
1979: Meyhaneci
1980: Dolmamış Çilem
1980: Beddua
1981: Mahşeri Yaşıyorum
1981: Yüz Karası
1983: Ak Güvercin
1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam
1984: Düşkünüm Sana
1985: Yaşamak İstiyorum
1986: Anılardan Bir Demet
1987: Avustralya Konseri
1987: Suskun Dünyam
1988: Biz Ayrılamayız
1989: İstiyorum
1989: Seçmeler
1989: Bizim Hikayemiz
1990: Öptüm
1991: Bir Sen Bir de Ben
1992: Ablan Kurban Olsun Sana
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4
1993: Şiirlerle Şarkılarla
1993: Sefam Olsun
1994: Akıllı Ol
1995: Alaturka 1995
1995: Benim Dünya Güzellerim
1997: Maazallah
2000: Alaturka 2000
2002: Canımsın
2011: Aşktan Sabıkalı