İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show konukları!
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İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show konukları!

22.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:03
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show konukları!

Ekranların sevilen programı İbo Show yıllar sonra yeniden yayımlanmaya başladı. İlk günden beri konuklarıyla da çok dikkat çeken İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanda görüldü. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show ekrana geliyor. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW HANGİ GÜN?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show her cumartesi saat 20:00 itibariyle ekranlara geliyor.

İBO SHOW HANGİ KANALDA?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen programlarından olan İbo Show cumartesi akşamları Star TV'de izleyicisi ile buluşuyor.

26 ARALIK İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen sesi İbrahim Tatlıses 7 haftadır programına Türkiye'nin en sevilen, en özlenen seslerini ve yeteneklerini çıkarmaya devam ediyor. İbo Show'da bu hafta da yine sevilen müzisyen ve oyuncular olacak. İbo Show 7. bölümünde göreceğimiz yüzler; Coşkun Sabah, Okan Bayülgen,Saba Tümer ve Linet oluyor.

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show konukları!
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show konukları!
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show konukları!
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