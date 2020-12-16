İbo Show'un bu haftaki konukları kim? İbo Show 6. Bölüm fragmanı

İbrahim Tatlıses uzun süren ayrılığın ardından ekranlara geri döndü. İmparatorun geri dönüşüyle her hafta Cumartesi günleri birbirinden ünlü ve sevilen konuklarla İbo Show devam ediyor. 6 bölümdür Star TV'de hayranlarıyla İbo Şov'da buluşan İbrahim Tatlıses bu hafta kimleri konuk edecek? İşte İbo Show 6. bölüm fragmanı!

İmparator İbrahim Tatlıses'in ekranlardan uzun yıllar ayrı kalması hayranlarını üzüyordu. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses çok sevilen programı İbo Show'a kaldığı yerden devam ediyor. 6. bölümüyle 19 Aralık Cumartesi Star TV ekranlarına gelecek İbo Şov bu hafta da yine birbirinden ünlü şarkıcı ve oyuncuları ağırlayacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 6. bölüm konukları ve İbo Show 6. bölüm fragmanı!

İBO SHOW 6. BÖLÜM KONUKLARI

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen sesi İbrahim Tatlıses 6 haftadır programına Türkiye'nin en sevilen ve en özlenen seslerini çıkarmaya devam ediyor. İbo Show'da bu hafta da yine sevilen müzisyen ve oyuncular olacak. İbo Show 6. bölümüne Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, usta oyuncular Oktay Kaynarca ve Oya Başar ve Türk futbolunun neşeli teknik direktörü Yılmaz Vural konuk olacak.

İBO SHOW 6. BÖLÜM FRAGMANI

İBo Show 6. bölümü, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural, Zara ve Oya Başar ile Cumartesi akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. İşte İmparator İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un 6. bölüm fragmanı!

İBO SHOW 6. BÖLÜM FRAGMANI