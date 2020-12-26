İbo Show 7. Bölüm Konukları Kimler? 26 Aralık Cumartesi İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
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İbo Show 7. Bölüm Konukları Kimler? 26 Aralık Cumartesi İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

26.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:55
İbo Show 7. Bölüm Konukları Kimler? 26 Aralık Cumartesi İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen programı İbo Show yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. İlk günden beri konuklarıyla da çok dikkat çeken İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanda görüldü. İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? 26 Aralık İbo Show fragmanı!

İmparator İbrahim Tatlıses, ekranların en sevilen programı İbo Şov'u uzun yıllar sundu ve çok geniş kitlesi vardı. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show bu hafta 7. bölümüyle ekranlara geliyor. İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İbo Show bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 7. bölüm fragmanı!

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show her Cumartesi saat 20:00 itibariyle ekranlara geliyor. Bu hafta 26 Aralık Cumartesi günü de 20:00'da Star TV'de yayınlanacak!

26 ARALIK İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen sesi İbrahim Tatlıses 7 haftadır programına Türkiye'nin en sevilen, en özlenen seslerini ve yeteneklerini çıkarmaya devam ediyor. İbo Show'da bu hafta da yine sevilen müzisyen ve oyuncular olacak. 7. bölümde İbo Şov konukları:Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet oluyor.

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