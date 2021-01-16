İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?
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İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?

16.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:35
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show ekrana geliyor. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'da detaylar belli oldu. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

16 Ocak programına katılacak olan ünlü isimlerin kimler olduğu belli oldu. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır bulunuyor.

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! İbo Show ilk konukları kimler?

İBO SHOW 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İBO SHOW YENİBÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ! (20.00)

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