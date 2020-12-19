İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
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İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

19.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:05
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'da detaylar belli oldu. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show ekrana geliyor. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen sesi İbrahim Tatlıses 6 haftadır programına Türkiye'nin en sevilen ve en özlenen seslerini çıkarmaya devam ediyor. İbo Show'da bu hafta da yine sevilen müzisyen ve oyuncular olacak. İbo Show 6. bölümüne Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, usta oyuncular Oktay Kaynarca ve Oya Başar ve Türk futbolunun neşeli teknik direktörü Yılmaz Vural konuk olacak.

İBO SHOW İZLE (20.00)

İBO SHOW FRAGMAN İZLE

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
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