İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

Yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan İbo Show'da detaylar belli olmaya başladı. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show yakında başlayacak. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fragmanı yayınlanan İbo Show'un hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor. Yayın tarihi belli olan İbo Show'un kanalı ve yayın saati de belli oldu.

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star'da başlayacak.

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

İbo Show, 14 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana gelecek. Programın ilk konuğu ise Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olacak.

İBO ŞOV'DA NE OLACAK?

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası müzik kariyerine ara veren İbrahim Tatlıses, yeni programında yeniden şarkı söyleyecek. İlk fragmanın yayınlandığı programda Tatlıses ile Sibel Can düet yapıyor.