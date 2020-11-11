İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

11.11.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:32

Yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan İbo Show'da detaylar belli olmaya başladı. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show yakında başlayacak. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fragmanı yayınlanan İbo Show'un hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor. Yayın tarihi belli olan İbo Show'un kanalı ve yayın saati de belli oldu.

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star'da başlayacak.

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

İbo Show, 14 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana gelecek. Programın ilk konuğu ise Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olacak.

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

İBO ŞOV'DA NE OLACAK?

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası müzik kariyerine ara veren İbrahim Tatlıses, yeni programında yeniden şarkı söyleyecek. İlk fragmanın yayınlandığı programda Tatlıses ile Sibel Can düet yapıyor.

İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

İlgili Haberler

Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?
Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?
Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Madonna Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Kasım İstifa Lütfi Elvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 13:34:49. #1.14#
title