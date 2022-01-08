İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde yayımlanmaya başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra TGRT, Star TV, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. İbo Show ne zaman, final mi yaptı, bitti mi, neden yok? 8 Ocak bu akşam İbo Show yeni bölüm yok mu? İbo Show bitti mi?

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İbo Show Cumartesi günleri Star TV'de saat 20:00 'da yayınlanan bir programdır. Fakat program bazen ekranlara gelmiyor. Geçen hafta yılbaşı özel programı ile ekranlara gelmişti. Fakat bugün 8 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışında yer almıyor.

8 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 - Star Ana Haber

20:00 - Yukarıdaki Tehlike

22:30 - Arkadaşım Hoşgeldin

İBO SHOW BİTTİ Mİ, NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

İbo Show'un yeni bölümleri ne zaman başlayacak henüz resmi açıklama gelmedi. Geçtiğimiz hafta yılbaşı özel programı ile Star TV'de yayınlanmıştı. Fakat yeni bölümü bugün ekrana gelmedi. Bazı kaynaklara göre, 31 Aralık 2021 tarihinde Star TV'de "Yılbaşı Özel" bölümü ile ekrana gelen program, toplam 19 yıl yayımlandı ve 673. bölümü ile yayın hayatı sona erdi. Fakat dediğimiz gibi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İBO SHOW FORMATI NASILDIR?

İbrahim Tatlıses tarafından sunulmaktadır. Programda komedi skeçleri, ünlüler, müzisyenler ve garip hikâyesi olan insanlar konuk olur. Programın açılışı İbo Show jeneriğiyle açılır. İbrahim Tatlıses şarkılarından birisiyle stüdyoya girer. Şarkı bittikten sonra stüdyoya skeç oynayan oyunculardan birisi girer. İbrahim Tatlıses te bazı oyunlarda skece dahil olur. Skeç bittikten sonra İbrahim Tatlıses seyirciler ile konuşur. Ardından konukları çağırır. Konuklarla muhabbet eder, bazı anlarda seyircilerle de konuşur. Programın bazı bölümlerinde konuk müzisyenler kendi parçalarından söylerler. Programın bazı yerlerinde skeç oyuncuları tekrar oynarlar. Program ortalarında ya da program sonlarında dansözler de programa çıkıp performans sergilemektedirler. Programa genellikle dönemin popüler sanatçıları katılmaktadır.

18 yıl süren programda sezonlara göre bazı formatlarda da değişiklikler olmuştur. Programın 2004-2005 sezonu arasında yaz gösterileri de olmuştur. Büyük ilgi gördükten sonra bu sezonlardan sonra da yaz formatları da yapılmıştır. 12. sezonda eski programların olduğu bölümlerden kesitler gösterilmiştir. Sonraki sezonlarda da bazı programlarda gösterilmiştir. Yılbaşı ve benzeri özel programlar da yapılmıştır. Programda Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi isimler skeçlerde oynamışlardır. Programın sonunda İbrahim Tatlıses'in bir parçasıyla birlikte programda emeği geçenlerin ve sponsorların isimleri geçiyordu.

İBO SHOW NE ZAMAN ÇIKTI?

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde yayımlanmaya başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra TGRT, Star TV, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir. Toplam 18 sezon yayımlandı ve 642. bölümü ile ekranlara veda etti. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in YouTube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 9 yıl aradan sonra 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanan program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi, 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı. Fakat program 1 sezon yayımlandı ve 26 Haziran 2021'de ekrana gelen 30. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Son olarak 31 Aralık 2021 tarihinde yine Star TV'de "Yılbaşı Özel" bölümü ile ekrana gelen program, toplam 19 yıl yayımlandı ve 673. bölümü ile yayın hayatı sona erdi.

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