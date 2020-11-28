İBO Show ne zaman? Bugün İbo Show var mı? İBO Show konukları kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda? İBO Show fragman izle!
28.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:42
İB Show severlerin merakla beklediği İBO Show'un başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, Bugün İbo Show var mı? İBO Show konukları kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda? İBO Show ne zaman?
Yıllar sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses İbo Show ile izleyici le buluşuyor. Peki, İBO Show ne zaman? Bugün İbo Show var mı? İBO Show konukları kimler? İBO Show saat kaçta, hangi kanalda? İBO Show fragman izle!
İBO SHOW NE ZAMAN?
Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor.
Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İBO Sho'un bu haftaki konukları; Hüsnü Şenlendirici, Kibariye ve Hakan Altun olacak.
İBO SHOW İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ (20.00)