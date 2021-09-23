İbo Show ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seneler sonra yaniden başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Show sosyal medyanın gündeminde. Her hafta birbirinden renkli pek çok ismi ağırlayan İbo Show'un saat kaçta başlayacağı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show yeni sezon ne zaman? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV, geçtiğimiz sezon, milyonların özlediği İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getirdi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.

İbo Show sezon finali yapmıştı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek olan İbo Show'un yeni sezonda izleyici ile buluşması bekleniyor.

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