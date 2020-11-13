İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

13.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:25
İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

İbo Show İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

1990'lı yıllara damga vuran Show, birbirinden eğlenceli konukları ile seyirciyi ekrana kilitliyordu. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programı İbo Show yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.

İlgili Haberler

Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?
Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Kasım Güldür Güldür Show ne zaman?
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü
Spor Samatta Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Ersun Yanal
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 21:27:35. #1.14#
title