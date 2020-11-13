İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

İbo Show İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

1990'lı yıllara damga vuran Show, birbirinden eğlenceli konukları ile seyirciyi ekrana kilitliyordu. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programı İbo Show yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.