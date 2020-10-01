İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show 2020 hangi kanalda? İbo Show konukları

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 19 Kasım 1993 tarihinde ilk kez ekrana gelen İbo Show, ilk bölümlerinden itibaren rekorlar kırmıştı. Dönemin popüler talk-show programı olan İbo Show başlıyor mu? İbo Show yayın tarihi haberimizde.

İbrahim Tatlıses tarafından sunulan İbo Show'da komik skeçler, ünlü konuklar ve garip hikayeler ele alınırdı. 2011 yılında İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğraması sonrası program da final yapmıştı. 9 yıl aradan sonra İbo Show yeniden başlıyor. İbo Show ne zaman yayımlanacak?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

90'lı yıllarda izleyiciyi ekrana kitleyen İbo Show yeniden İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayın hayatına başlıyor. İbo Show'un, bi süre önce de fragmanı sevenleriyle buluşmuştu. Tatlıses, programla yeniden ekrana dönecek olmasıyla alakalı, ''Çok özledim be" ifadelerini kullanmıştı. İbo Show'un yayımlanan fragmanında da henüz kesin yayın tarihi belirtilmedi.

İBO SHOW HANGİ KANALDA?

Birbirinden yaratıcı ve eğlenceli içeriği ile 1993 yılından itibaren ilgiyle takip edilen İbo Show, sanatçı İbrahim Tatlıses sunumuyla başlıyor. 2020 İbo Show programı ise Star TV'de yayın hayatına başlayacak.

2020 İBO SHOW KONUKLARI

İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra ekranlarda yeniden İbo Show ile olacak. Star TV'de yayınalanacak programın ilk konuklarını ise Sibel Can ve Şafak Sezer olacağı öğrenildi.