İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?
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İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

06.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:56
İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

Yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan İbo Show şekillenmeye başladı. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanaİbo Show yakında başlayacak.İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2 fragmanı yayınlanan İbo Show'un hangi günyayınlanacağı belli değil. En yakın zamanda başlaması planlanan Show'un en geç Kasım ayında yayında olması bekleniyor.

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

Merakla beklenen İbo Show konukları İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Sibel Can ve Şafak Sezer olacağı bilgisi geldi.

İBO SHOW HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İbrahim Tatlıses'in "Müjdeyi verebilirim ibo show yakında başlayabilir." sözlerinden hangi kanalda ve ne zaman başlayacağı merak konusu. İbo Show Star Tv ekranlarında başlayacak.

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