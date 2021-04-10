İBO SHOW konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimdir?
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İBO SHOW konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimdir?

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İBO SHOW konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimdir?

İBO SHOW bu haftaki konukları ile ekran başında olacak. İBO SHOW'da bugünkü konukları merak konusu oldu. Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. İbo Show'un 10 Nisan 2021 tarihinde ekrana gelecek olan konukları belli oldu. İşte İbo Show'un bu haftaki konukları!

İbo Show konukları merak ediliyor. 10 Nisan Cumartesi günü Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile eğlenceli anlar yaşanacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden başarılı isim en güzel şarkılarını seslendirecek.

İBO SHOW KONUKLARI - BU HAFTAKİ KONUKLARIN İSİMLERİ

'İbo Show'un 10 Nisan Cumartesi günü yani bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin'i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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