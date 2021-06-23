İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show konukları!
26 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak İbo Show programı sezon finali yapacak. 30. bölümü ile ekrana gelecek İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show konukları! İbo Show saat kaçta? İbo Show hangi kanalda? İbo Show 30. bölüm fragmanı izle!
9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses sunumu ile ekrana gelecek İbo Show 30. bölümü ile sezon finali yapacak. İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show konukları!
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan, Şafak Sezer ve Ankaralı Turgut.
İBO SHOW 30. BÖLÜM FRAGMANI
İBO SHOW SAAT KAÇTA?
İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre bugün yani Cumartesi günü 20:00'de başlayacak.