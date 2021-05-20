İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show programında kimler var? Oğuz Yılmaz İbo Show!
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İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show programında kimler var? Oğuz Yılmaz İbo Show!

İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show programında kimler var? Oğuz Yılmaz İbo Show!
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 19 Kasım 1993 tarihinde ilk kez ekrana gelen İbo Show, ilk bölümlerinden itibaren rekorlar kırmıştı. İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show programında kimler var? Oğuz Yılmaz İbo Show!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 19 Kasım 1993 tarihinde ilk kez ekrana gelen İbo Show, ilk bölümlerinden itibaren rekorlar kırmıştı. İbo Show konukları kimler? Bu hafta İbo Show programında kimler var? Oğuz Yılmaz İbo Show!

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Ayşe Dinçer,

Veli Erdem Karakülah,

Hüseyin Kağıt,

Serkan Nişancı

İbocan

İBO SHOW 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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