İbo Show konukları kimdir? İbo Show'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimlerdir?

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses İbo Show ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Peki İbo Show'un 2. Bölüm konukları kimlerdir? 2. Bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan İbrahim Tatlıses kimleri ağırlıyor?

Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses İbo Show ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Peki İbo Show'un 2. Bölüm konukları kimlerdir? 2. Bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan İbrahim Tatlıses kimleri ağırlıyor? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW 2. BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİR?

Birbirinden değerli konukları her hafta İbo Show'da ağırlayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Hülya Avşar, Olgun Şimşek, Kubat ve Demet Akbağ olacaktır.

İBO SHOW HANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Star'da yayınlanacaktır.