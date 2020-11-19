İbo Show konukları kimdir? İbo Show'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimlerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbo Show konukları kimdir? İbo Show'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimlerdir?

19.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:06
İbo Show konukları kimdir? İbo Show'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimlerdir?

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses İbo Show ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Peki İbo Show'un 2. Bölüm konukları kimlerdir? 2. Bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan İbrahim Tatlıses kimleri ağırlıyor?

Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses İbo Show ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Peki İbo Show'un 2. Bölüm konukları kimlerdir? 2. Bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan İbrahim Tatlıses kimleri ağırlıyor? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW 2. BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİR?

Birbirinden değerli konukları her hafta İbo Show'da ağırlayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Hülya Avşar, Olgun Şimşek, Kubat ve Demet Akbağ olacaktır.

İBO SHOW HANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Star'da yayınlanacaktır.

İlgili Haberler

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Fatih Artman Acun Ilıcalı Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Caner Erkin Lance Stroll Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Milli Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show konukları kimdir? İbo Show'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimlerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 10:10:28. #1.14#
title