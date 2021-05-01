İbo Show konukları kim? İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta? İ

9 yıl aradan sonra ekranlara gelen oldukça fazla ilgi gören İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta? İbo Show hangi kanalda? İbo Show izle! 1 Mayıs İbo Show konukları kim?

Star TV ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekrana gelen İbo Show bu haftaki konukları kimler? 1 Mayıs İbo Show konukları kimler? İbo Show konukları kim?İbo Show'da bu hafta kim var?

İBO SHOW NE ZAMAN?

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'İbo Show', birbirinden ünlü konuklarıyla her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları:

SİMGE SAĞIN

ERSAY ÜNER

EBRU YAŞAR

MURAT DALKILIÇ