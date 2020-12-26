İbo Show konuğu Zehra Gülüç kimdir?

Bu yaza damgasını vuran "Cennetten Çiçek" şarkısıyla milyonların sevgili olan Zehra Gülüç, 26 Aralık Cumartesi İbo Show'a konuk oldu. Sesi ve müziğiyle herkesin sevdiği Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşındadıri nerelidir? İşte cevapları!

26 Aralık Cumartesi İbo Show'un konukları, Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet. Sevilen bu konukların yanı sıra İbo Show'a Cennetten Çiçek şarkısıyla ünlenen Zehra Gülüç de konuk oldu. Milyonların diline dolanan Cennetten Çiçek şarkısını sahibi Zehra Gülüç merak edilmeye başladı. Peki merak edilen Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?

Zehra Gülüç, 1998 yılında Mersin'de doğmuştur. 22 yaşındaki Zehra Gülüç'ün 2 kardeşi vardır ve aslen Dersimlidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayarak ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanan genç yetenek müziği her zaman hayatının odak noktası yaptı. Zehra Gülüç, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmıştır. Cennetten Çiçekle ünlenen Zehra Gülüç, dünya genelinde 200 milyon tıklanma, indirilme rekoru kırarak ülkemizde müzik severlerin dikkatini çekti.