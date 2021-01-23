İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil iyileşti mi?

Bu hafta Star Tv ekranlarında İbo Show programına Mehmet Ali Erbil katılacak. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek programda imparator, bir süredir hastalığı nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil'i konuk alacak. Peki, Mehmet Ali Erbil sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil iyileşti mi?

Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan İbo Show programına bu hafta Mehmet Ali Erbil katılacak. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek programda imparator, bir süredir hastalığı nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil'i konuk alacak. Peki, Mehmet Ali Erbil sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil iyileşti mi? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (8 Şubat 1957, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı.

1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı.

Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Çarkıfeleği son kez 2017 yılında Star TV'de sunmuştur. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU NE, HASTALIĞI NEDİR?

Bir süredir kemik iliğinde meydana gelen hastalık kaçış sendromu nedeniyle tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in İbo Show programında bir araya geliyor. Sağlık problemleri nedeniyle ekranlardan uzak kalan şovmeni evinde ziyaret eden İbrahim Tatlısesile keyifli dakikalar izleyenler buluşacak.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR?

Belirsiz periyotlarda tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile kendini gösteren, ciddi ataklara sebep olan ciddi bir hastalık olan kaçış sendromu, kılcal damarlardaki bazı elementler ile sıvının hızlı bir şekilde damar dışına difüzyon olması sebebiyle ortaya çıkar. Söz konusu difüzyonun sebebine ilişkin net bir yorum yapılamazken hastalığın belirtileri vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen şişlikler, tansiyonun ani bir şekilde düşmesi şeklindedir. Söz konusu belirtilerin hafife alınamayacak düzeyde bir şok tablosu ortaya çıkarması dolayısıyla hastalığa ciddiyetle yaklaşılması önemlidir.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu tanısı koyulan kişilerin büyük bir çoğunluğunda uzun yıllar boyunca bir belirti görülmez. Sebebi saptanamayan şekilde ortaya çıkan ataklar, hastalığın en önemli belirtisidir. Söz konusu ataklardan önce gribal enfeksiyon ve benzeri hastalıkların ortaya çıkışına da rastlanabilir. Hastalığın en aktif olduğu zaman aralığında rastlanan yaygın belirtiler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Şok

Karın bölgesinde biriken fazla asit

Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişlik problemi

Bağırlarda gelişen ödem

Kusma ve bulantı gibi problemler

Kanın yoğun bir form alması

Tansiyonun sebebi belirlenemeyen bir şekilde aniden düşmesi

Sebepsiz karın ağrısı

Ani baş dönmesi

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda, kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmesi için pek çok farklı göreve sahip hücre tipleri bulunur. Kök hücreler ise vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücrelerdir. Organizma içinde yer alan tüm hücrelere dönüşebilen ve ana hücre olarak tanımlanan kök hücreler, vücutta ihtiyaç duyulan her bölgede yer alır. Böylece hastalanan veya hasarlanan tüm doku ve organların yenilenmesinde rol oynar.

İhtiyaç duyulan hücre tipine dönüşerek; hastalık, yaralanma ve diğer sebepler nedeniyle oluşan organ ve doku hasarı ya da kaybını onarır. Bölünebilen yapıları sayesinde, aynı türden kök hücrelerin oluşumunda da rol oynarken aynı zamanda kas ya da kan hücrelerine dönüşebilirler. Pek çok farklı türü bulunan kök hücreler, kişi henüz anne karnında iken gelişimin ilk basamaklarında önemli rol oynayarak, organ ve dokuların oluşumunu sağlar.

YILLARA GÖRE ÇALIŞTIĞI KANALLAR

1970-1992: TRT 1

1992: Teleon

1992-1995: Kanal 6

1995-1996: Star TV

1996-2001: atv

1997-2003: Kanal D

1999: Cine5

2001: Flash TV

2002-2003: TRT 1

2004: TGRT

2004-2005: Star TV

2005: Show TV

2005-2006: atv

2006-2007: Show TV

2007: Kanal D

2007-2008: Kanal 1

2008-2009: FOX (Türkiye)

2009-2010: Star TV

2011: TNT (Türkiye)

2012: Tv8

2012-2013: FOX

2014-2016: Star TV

2016: Show TV

2017: Star TV

SUNUCULUK

Metronom

Çarkıfelek

Ya Şundadır Ya Bunda

Açıl Susam Açıl

Aşka Gel

Bir Başka Gece

Gol Show

50 Sarışın

Ali Baba'nın Çiftliği

Eyvah Düşüyorum

OYUNCULUK

Tiyatro

Artiz Mektebi : Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Tugrul\Vural Sözer - Şan Tiyatrosu - 1986

Neşşey-i Muhabbet : Şan Tiyatrosu - 1982

Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu - 1980

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Körüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Aman Ban Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Küheylan : Peter Shaffer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Dizi

Türk Malı (2017, tv dizisi) - Bahattin Sümbül

Harem (2012, tv dizisi) - Ulan Bator

Ece (2008, tv dizisi) - Ege

Yıldızlar Savaşı (2007, tv dizisi)

En Son Babalar Duyar (2004, tv dizisi) - Naylon Evlat Semih

Büyümüş De Küçülmüş (2003, tv dizisi) - Tarcan/Afacan (Ses)

Hastayım Doktor (2002, tv dizisi) - Dr. Talat Can

Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun

Can Dostlar (2000, tv dizisi)

Tatlı Kaçıklar (1996-2001, tv dizisi) - Rafet

Zamanda Yolculuk (1995, tv dizisi)

Şıpsevdi (1977, tv dizisi) - Meftun

Film

Polis Akademisi Alaturka (2015,film) - Haşmet

Pak Panter (2010) - Yuri Gagarin

Oyuncak Hikayesi 3 (2010) - Woody (seslendirme)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim

Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005) - Keloğlan

Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü

Hırsız Var! (2005) - Mafya Babası Ekrem

Teberik Şanssız (2005, tv filmi)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri

Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri

Ömerçip (2002) - Şoför Adnan

Hemşo (2000) - Yaşar

Oyuncak Hikayesi 2 (1999) - Woody (seslendirme)

Kahpe Bizans (1999) - İlletyus

Oyuncak Hikayesi (1995) - Woody (seslendirme)

Bay E (1995) - İsmet Berkan

Sevmek ve Ölmek Zamanı (1989) - Cengiz

Hülya (1988)

Babamız Eğleniyor (1987) - Mahmut

Allah Allah (1987) - Ali

Lotto Kralı (1986) - Selim

Kahkaha Marketi (1986) - Altan Cımbız

Huysuz (1986)

Uyanıklar Dünyası (1985) - Dolap Osman

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (1985) - Necmi Soner

Fakir Milyoner (1985) - Necmi

Sevmek Yeniden Doğmak (1984) - Doktor Sedat

Karımı Gördünüz mü? (1984) - Ali

Kelepçe (1982) - Osman Betin seslendirme

Vatan Kucağında (1982) - Hüsnü

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Ali

Harakiri (1975) - Bora