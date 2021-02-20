İbo Show konuğu Kaan Alptekin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaan Alptekin şarkıları!

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri deKaan Alptekin! Peki,İbo Show konuğu Kaan Alptekin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaan Alptekin şarkıları!

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! İbo Show'a ilk olarak çocukken katılan Kaan Alptekin'in programa konuk olması dikkatleri üzerine çekti! Peki, İbo Show konuğu Kaan Alptekin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kaan Alptekin şarkıları!

KAAN ALPTEKİN KİMDİR?

Kaan Alptekin ilk defa çocuk yaşında İbo Show'a katılmasıyla dikkatleri çekmiştir. Çocuk yaşında sesiyle ve türkü söylenmesiyle "İbrahim Tatlıses'in koltuğunu sarstı!" denen Kaan Alptekin, şimdilerde mekanlarda saz çalmakta ve şarkı söylemektedir! Kaan Alptekin Nuri Sesigüzel, Safiye Soyman gibi şarkıcılarla beraber çalışmaktadır!

KAAN ALPTEKİN SESLENDİRDİĞİ ŞARKILAR!

Aşk Bağrımda Yar Açtı

Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar

Kınıfır Bed Reng Olur