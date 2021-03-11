İbo Show konuğu: Berkay kimdir? Berkay kaç yaşında?

Berkay bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Berkay kimdir? Berkay kaç yaşında, nereli, mesleği? Berkay hayatı ve biyografisi nedir?

Berkay bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Berkay kimdir? Berkay kaç yaşında, nereli, mesleği? Berkay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBO SHOW KONUĞU: BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavi'lidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir'de yaşamıştır. 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. Albüm çalışmalarından önceleri, Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı.

2010 yılında çıkan ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, futbolcu Caner Erkin'in modacı eşi Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum'da evlendi.

ALBÜMLERİ

2010 – Ele İnat

2012 – Aşk Sadece

2013 – Doksana Bir Kala

ÖDÜLLERİ

2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek

2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – Türkiye Engelliler Derneği Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist

2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı