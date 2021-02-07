İbo Show katılan Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında? Faruk Tınaz şarkıları nelerdir?

Bir dönem şarkılarıyla damga vuran Faruk Tınaz, Star TV'nin İbo Show programına katıldı. İzleyenleri eğlence dolu dakikalar yaşatan program İbo Show katılan Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında? Faruk Tınaz şarkıları nelerdir? merak ediliyor.

İBO SHOW KATILAN FARUK TINAZ KİMDİR?

Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

FARUK TINAZ KAÇ YAŞINDA?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 doğumlu sanatçıdır.

FARUK TINAZ ŞARKILARI NELERDİR?

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012