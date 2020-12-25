İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda? İbo Show bu hafta konukları kimler?

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İbo Show her hafta büyük merakla takip ediliyor. İbo Show izle! İbo Show hangi kanalda? İbo Show bu hafta konukları kimler? Detaylar haberimizde.

İBO SHOW HANGİ KANALDA?

İbo Show her Cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Birbirinden değerli konukları ağırlayan İbo Show 26 Aralık'ta STAR TV ekranlarında.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

26 Aralık'ta ekrana gelecek İbo Show reytinglerde ilk sıralarda yer almaktadır. Merakla beklenen 7. bölüm konukları Coşkun Sabah, Linet, Okan Bayülgen ve Saba Tümer.