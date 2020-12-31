İbo Show hangi kanalda? İbo Show canlı izleme linki! İbo Show yılbaşı özel saat kaçta başlıyor? İbo Show ne zaman başlıyor?

Türk müziğinin sevilen seslerinden olan İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra döndüğü İbo Show programıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Yeni yıla girerken özel programların yapıldığı pek çok yapımdan biri de İbo Show oldu. Peki, İbo Show yılbaşı özel saat kaçta başlıyor? İbo Show hangi kanalda, hangi gün? İbo Show canlı izle

Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.

İBO SHOW HANGİ KANALDA?

İbo Show, kendi kanalı Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

İbo Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un bu akşamki Yılbaşı Özel programının konukları;

Bülent Ersoy

Seda Sayan

Hande Yener

Serdar Ortaç

Şafak Sezer

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL FRAGMANI

İbo Show konukları ile yılbaşında izleyicilerine kahkaha tufanı ve nostalji rüzgarı yaşatacak. Daha fragmanda ne kadar güzel geçeceği belli olan İbo Show Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer ile bu akşam ekranlarda olacak.

İBO SHOW

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, Atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir. Toplam 18 sezon, 642 bölüm yayımlandı. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in Youtube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanam program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir. 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı.

Format

İbrahim Tatlıses tarafından sunulmaktadır. Programda komedi skeçleri, ünlüler, müzisyenler ve garip hikâyesi olan insanlar konuk olur. Programın açılışı İbo Show jeneriğiyle açılır. İbrahim Tatlıses şarkılarından birisiyle stüdyoya girer. Şarkı bittikten sonra stüdyoya skeç oynayan oyunculardan birisi girer. İbrahim Tatlıses te bazı oyunlarda skece dahil olur. Skeç bittikten sonra İbrahim Tatlıses seyirciler ile konuşur. Ardından konukları çağırır. Konuklarla muhabbet eder, bazı anlarda seyircilerle de konuşur. Programın bazı bölümlerinde konuk müzisyenler kendi parçalarından söylerler. Programın bazı yerlerinde skeç oyuncuları tekrar oynarlar. Program ortalarında ya da program sonlarında dansözler de programa çıkıp performans sergilemektedirler. Programa genellikle dönemin popüler sanatçıları katılmaktadır.

18 yıl süren programda sezonlara göre bazı formatlarda da değişiklikler olmuştur. Programın 2004-2005 sezonu arasında yaz gösterileri de olmuştur. Büyük ilgi gördükten sonra bu sezonlardan sonra da yaz formatları da yapılmıştır. 12. sezonda eski programların olduğu bölümlerden kesitler gösterilmiştir. Sonraki sezonlarda da bazı programlarda gösterilmiştir. Yılbaşı ve benzeri özel programlar da yapılmıştır. Programda Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi isimler skeçlerde oynamışlardır. Programın sonunda İbrahim Tatlıses'in bir parçasıyla birlikte programda emeği geçenlerin ve sponsorların isimleri geçiyordu.