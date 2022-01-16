İbo Show canlı izle! Star TV İbo Show Özel bölüm izle! İbo Show yeni bölüm izle!

İbo Show yeni bölüm yok mu, bitti mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. İbo Show'un 16 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbo Show canlı izle! 16 Ocak İbo Show canlı yayın izle! İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? 16 Ocak İbo Show konukları!

İbo Show'un 16 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak olan özel bölümü dikkat çekiyor. İbo Show canlı izle! 16 Ocak İbo Show canlı yayın izle! İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? İbo Show canlı izle! Star TV İbo Show Özel bölüm izle! İbo Show yeni bölüm yok mu, bitti mi?

İBO SHOW HAKKINDA

2021 yılında yeniden yayınlanmaya başlayan İbo Show, verdiği aranın ardından ekranlara dönüyor. Star ekranının vazgeçilmez eğlence programı İbo Show, şimdiye kadar yayınlanan bölümlerden hazırlanan en özel sahnelerin yar aldığı Özel Bölüm ile ekrana geliyor. İbo Show, en unutulmaz sahnelerin yer aldığı 'Özel Bölüm' ile seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

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