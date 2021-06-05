İbo Show canlı izle! Star TV İbo Show canlı yayın izle!

5 Haziran tarihinde sezon finaline girecek olan İbo Show programının bu haftaki konukları kimler? İbo Show konukları bugün kimler? İbo Show bu haftaki konukları! İbo Show final mi? İbo Show bitiyor mu? İbo Show fragman izle!

5 Haziran tarihinde sezon finaline girecek olan İbo Show programının bu haftaki konukları kimler? İbo Show konukları bugün kimler? İbo Show bu haftaki konukları! İbo Show final mi? İbo Show bitiyor mu?

İBO SHOW KONUKLARI BUGÜN KİM?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da bu hafta bomba bir program seyircileri bekliyor. İbo Show'un final bölümünde İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve programına bir daha gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in yanı sıra Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş da konuk olacak.

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