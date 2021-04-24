İbo Show canlı izle! 24 Nisan İbo Show canlı yayın izle!

İbo Show'un 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbo Show canlı izle! 24 Nisan İbo Show canlı yayın izle! İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? 24 Nisan İbo Show konukları!