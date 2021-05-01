İbo Show canlı izle! Star TV bugün 1 Mayıs İbo Show canlı yayın izle!

İbo Show'un 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbo Show canlı izle! 1 Mayıs İbo Show canlı yayın izle! İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? 1 Mayıs İbo Show konukları!