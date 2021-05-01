İbo Show canlı izle! Star TV bugün 1 Mayıs İbo Show canlı yayın izle!
İbo Show'un 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbo Show canlı izle! 1 Mayıs İbo Show canlı yayın izle! İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? 1 Mayıs İbo Show konukları!
İbo Show'un 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbo Show canlı izle! 1 Mayıs İbo Show canlı yayın izle! İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? 1 Mayıs İbo Show konukları!
İBO SHOW BUGÜNKÜ KONUKLARI KİMLER?
SİMGE SAĞIN
ERSAY ÜNER
EBRU YAŞAR
MURAT DALKILIÇ
İBO SHOW CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
İBO SHOW NE ZAMAN?
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.. İbo Show 24. bölüm ile bu akşam ekranlarda.