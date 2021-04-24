İbo Show bugünkü konukları kimler? 24 Nisan İbo Show konukları!

İbo Show'un 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları kimler? 24 Nisan İbo Show konukları!