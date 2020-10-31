İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak?

9 yıl aradan sonra tekrar izleyici ile buluşmanın hazırlığını yapan İbo Show hakkında İbo Show ne zaman, bu akşam yok mu, İbo Şov bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak gibi sorular soruluyor.

Türk televizyon tarihinin efsane programlarından İbo Show, izleyici ile buluşmak için gün sayıyordu. Bugün yayınlanması beklenen program öncesi izleyiciler İBO Show neden yok? İBO Show neden yayınlanmadı? İBO Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak? Gibi soruların yanıtları araştırıldı.

İBO SHOW ERTELENDİ Mİ?

Star TV sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Bu akşam yayınlamayı planladığımız 'İbo Show' programımızın ilk bölümü İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

İbo Şov yayın tarihi hakkında açıklama bekleniyor.