İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak?

31.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:25
İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak?

9 yıl aradan sonra tekrar izleyici ile buluşmanın hazırlığını yapan İbo Show hakkında İbo Show ne zaman, bu akşam yok mu, İbo Şov bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak gibi sorular soruluyor.

Türk televizyon tarihinin efsane programlarından İbo Show, izleyici ile buluşmak için gün sayıyordu. Bugün yayınlanması beklenen program öncesi izleyiciler İBO Show neden yok? İBO Show neden yayınlanmadı? İBO Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak? Gibi soruların yanıtları araştırıldı.

İBO SHOW ERTELENDİ Mİ?

Star TV sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Bu akşam yayınlamayı planladığımız 'İbo Show' programımızın ilk bölümü İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak?

İbo Şov yayın tarihi hakkında açıklama bekleniyor.

İlgili Haberler

Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?
Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?
Bugün ne kandili var? Bugün hangi kandil kutlanıyor? 28 Ekim bugün kandil mi?
Bugün ne kandili var? Bugün hangi kandil kutlanıyor? 28 Ekim bugün kandil mi?
Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?
Güvercin bugün var mı? Güvercin ne zaman saat kaçta? Güvercin son bölüm de neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Josef De Souza Arda Kardeşler Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show bugün var mı? İbo Show ertelendi mi? İbo Show ne zaman yayınlanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 21:24:31. #1.15#
title