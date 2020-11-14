İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

14.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:07
İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

9 yıl aradan sonra ekrana dönen İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

Zorlu süreç sonrası ekranlara dönemeye hazırlanan İbrahim Tatlıses, değerli sanatçıları ağırlayacak. Peki, İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

İBO SHOW HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Silahlı saldırı sonucu ekranlara uzun ara veren İbrahim Tatlıses bugün İbo Show ile geri dönüyor. İlk bölümüyle bugün 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Programın ilk konuğu ise Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olacak. Sürpriz konukların olması da program akışında bekleniyor.

İlgili Haberler

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cansu Dere Timur Selçuk Şebnem Bozoklu
Spor Arda Turan Ozan Tufan Cenk Tosun Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Medya Bursa Şişli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 17:07:37. #1.15#
title