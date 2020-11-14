İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

9 yıl aradan sonra ekrana dönen İbo Show bugün başlıyor! İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

Zorlu süreç sonrası ekranlara dönemeye hazırlanan İbrahim Tatlıses, değerli sanatçıları ağırlayacak. Peki, İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show konukları kimler?

İBO SHOW HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Silahlı saldırı sonucu ekranlara uzun ara veren İbrahim Tatlıses bugün İbo Show ile geri dönüyor. İlk bölümüyle bugün 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Programın ilk konuğu ise Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olacak. Sürpriz konukların olması da program akışında bekleniyor.