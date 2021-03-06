İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show ne zaman saat kaçta? 6 Mart İbo Show yeni bölüm fragmanı!

Cumartesi günlerinin sevilen programı İbo Show, bugün de izleyenlere keyifli bir müzik şenliği sunacak. İbrahim Tatlıses yeni haliyle dikkat çekerken, birbirinden güzel konuklar da merak edildi. Peki, İbo Show bu haftaki konukları kimler? 6 Mart İbo Show bu hafta konukları kimler? İbo Show saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show yeni bölüm fragmanı!

9 yıllık aradan sonra ekranlara dönen İmparator İbrahim Tatlıses Star TV ekranlarında İbo Show ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. İbo Show5 -6 Mart konuklarının ardından bu haftanın konukları da sevenler tarafından merak edildi! Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni tarzı da dikkat çekerken, izleyiciler İbo Şov bu hafta konuklarını araştırmaya başladı! İşte detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN SAAT KAÇTA

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. İbo Show Star TV yayın akışına göre bugün yani20:00'de başlayacak.

6 MART İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLERDİR?

İbo Show'a 6 Mart Cumartesi günü Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray, Serpil Sarı konuk olacak.