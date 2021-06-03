İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show bu hafta final mi?

Star Tv ekranlarında yayınlanan İbo Show final mi? İbo Show sezon finali! İbo Show bu haftaki konukları kimler? 5 Haziran Cumartesi İbo Show konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show bu hafta final mi? İbo Show 27. bölüm fragmanı izle!

Star Tv ekranlarında yayınlanan İbo Show final mi? İbo Show sezon finali! İbo Show bu haftaki konukları kimler? 5 Haziran Cumartesi İbo Show konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show bu hafta final mi?

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da bu hafta bomba bir program seyircileri bekliyor. İbo Show'un final bölümünde İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve programına bir daha gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in yanı sıra Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş da konuk olacak.

İBO SHOW 27. BÖLÜM FRAGMANI