İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte İbo Show 9 Ocak konukları ve fragmanı!

Ekranların sevilen programı İbo Show yıllar sonra geri döndü! Yayınlandığı ilk günden beri konuklarıyla da çok dikkat çeken İbo Show'un bu haftaki konukları da yayınlanan fragmanda görüldü. İbo Show 9. bölüm konuklarıyla şimdiden heyecan uyandırdı! Peki İbo Show 9 Ocak bu haftaki konukları kimler? İşte, İbo Show 9. Bölüm fragmanı!

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, her hafta Star TV ekranlarına konuk oluyor. Bu hafta Türkiye'nin en sevilen isimlerini konuk edecek İbo Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 9 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek İbo Show 9. bölüm fragmanı ve İbo Show yeni bölüm konukları yazımızda!

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İbo Show, 9 Ocak Cumartesi günü her Cumartesi olduğu gibi saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show yeni bölüm konukları şimdiden heyecan uyandırdı! İbo Show 9. bölüm konukları: ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve ünlü müzik grubu MFÖ'den Mazhar Fuat ve Özkan!

Cem Yılmaz

Zafer Alagöz

Mazhar Alanson

Fuat Güner

Özkan Uğur

İBO SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

İbo Show yeni bölüm fragmanını izleyenler hem müziğe hem de komediye doymak için heyecanla bekliyorlar. İşte İbo Show 9. Bölüm Fragmanı!

İBO SHOW 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!