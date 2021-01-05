İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte İbo Show 9 Ocak konukları ve fragmanı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte İbo Show 9 Ocak konukları ve fragmanı!

05.01.2021 01:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:30
İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte İbo Show 9 Ocak konukları ve fragmanı!

Ekranların sevilen programı İbo Show yıllar sonra geri döndü! Yayınlandığı ilk günden beri konuklarıyla da çok dikkat çeken İbo Show'un bu haftaki konukları da yayınlanan fragmanda görüldü. İbo Show 9. bölüm konuklarıyla şimdiden heyecan uyandırdı! Peki İbo Show 9 Ocak bu haftaki konukları kimler? İşte, İbo Show 9. Bölüm fragmanı!

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, her hafta Star TV ekranlarına konuk oluyor. Bu hafta Türkiye'nin en sevilen isimlerini konuk edecek İbo Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 9 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek İbo Show 9. bölüm fragmanı ve İbo Show yeni bölüm konukları yazımızda!

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İbo Show, 9 Ocak Cumartesi günü her Cumartesi olduğu gibi saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show yeni bölüm konukları şimdiden heyecan uyandırdı! İbo Show 9. bölüm konukları: ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve ünlü müzik grubu MFÖ'den Mazhar Fuat ve Özkan!

  • Cem Yılmaz
  • Zafer Alagöz
  • Mazhar Alanson
  • Fuat Güner
  • Özkan Uğur

İBO SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

İbo Show yeni bölüm fragmanını izleyenler hem müziğe hem de komediye doymak için heyecanla bekliyorlar. İşte İbo Show 9. Bölüm Fragmanı!

İBO SHOW 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Güven Yalçın Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte İbo Show 9 Ocak konukları ve fragmanı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 01:32:19. #1.14#
title