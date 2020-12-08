İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show 5. bölüm fragmanı izle!
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İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show 5. bölüm fragmanı izle!

08.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:21
İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show 5. bölüm fragmanı izle!

Milyonların ekranlarda görmeyi özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında. Peki, İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show 5. bölüm fragmanı izle!

Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile Star TV'de ekranlara döndü. İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show son bölümü

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Her hafta birbirinden değerli konukları davet eden program İbo Show'da bu hafta; Serdar Ortaç, Gülben Ergen ve Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ gibi sanatçıları konuk edecek.

İBO SHOW HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor.

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