İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler?

Star TV ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekrana gelen İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler? İbo Show'da bu hafta kim var? Defne Samyeli, Işın Karaca!