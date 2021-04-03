İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler?
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Star TV ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekrana gelen İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler? İbo Show'da bu hafta kim var? Defne Samyeli, Işın Karaca!
Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler?
İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?
Işın Karaca,
Altay,
Defne Samyeli,
Buray,
İBO SHOW NE ZAMAN?
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...