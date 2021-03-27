İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 27 Mart 2021 İbo Show konukları isimleri
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İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 27 Mart 2021 İbo Show konukları isimleri

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İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 27 Mart 2021 İbo Show konukları isimleri

İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. 27 Mart Cumartesi İbo Show konukları arasında kimler var? İbo Show'un 27 Mart konukları açıklandı. Peki, İBO Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi İBO Show konukları...

27 Mart 2021 İbo Show konukları kimlerdir? Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Berat Kandili özel bölümü ile ekranlara gelecek. Bu akşam İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları isimleri...

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü yer alıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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