İbo Show bu akşam var mı? İbo Şov bu akşamki konukları kimler? İşte İbo Show 23 Ocak konukları ve fragmanı!

Ekranların sevilen programı İbo Show, yıllar sonra ekranlara yeniden döndü. Bu hafta 10. bölümüyle ekranlara gelmesi planlanan İbo Show, seyircileri tarafından merak edildi. Peki, İbo Şov bu akşam var mı? İbo Show bu akşamki konukları kimler? İşte İbo Show 23 Ocak konukları ve fragmanı!

9 yıl aradan sonra ekranlara hızlı bir dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, 23 Ocak akşamı 10. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Programda en dikkat çeken konuk ise İbrahim Tatlıses ile yıllardır küs olan Ebru Yaşar oldu. Peki, İbo Şov bu akşamki konukları kimler? İşte İbo Show 23 Ocak konukları ve fragmanı! İbo Show saat kaçta ve hangi kanalda?

İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI?

Ekranların Sevilen ismi İbo Show, bu akşam yani 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak.

İBO SHOW 10. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ...

İBO ŞOV KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay olacak. İbrahim Tatlıses ile yıllardır küs olan Ebru Yaşar, barışmalarının ardından programda duygusal anlar yaşanacak. 15 yıl sonra Tatlıses ile küslüklerini noktalayan Yaşar, "Hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum. Belki seni 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim ondan oldu" ifadelerinde bulundu.