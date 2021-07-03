İbo Show bitti mi, neden yok? İbo Show bu akşam yok mu? 3 Temmuz Star Tv yayın akışı

İbo Show'un yeni bölümü yayın akışında yer almıyor. İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra ekranlarda yeniden İbo Show ile olacak. Star TV'de yayınalanacak programın ilk konukları ise Sibel Can ve Şafak Sezer olmuştu. Peki, İbo Show bitti mi, neden yok? İbo Show bu akşam yok mu? İşte, 3 Temmuz Star Tv yayın akışı!

İbo Show bitti mi, neden yok? İbo Show bu akşam yok mu? 3 Temmuz Star Tv yayın akışı sorularının yanıtları merak edilidi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 19 Kasım 1993 tarihinde ilk kez ekrana gelen İbo Show, ilk bölümlerinden itibaren rekorlar kırmıştı. Dönemin popüler talk-show programı olan İbo Show başlıyor mu? İbo Show yayın tarihi haberimizde.

İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLADI?

Birbirinden yaratıcı ve eğlenceli içeriği ile 1993 yılından itibaren ilgiyle takip edilen İbo Show, sanatçı İbrahim Tatlıses sunumuyla başlıyor. 2020 İbo Show programı ise Star TV'de yayın hayatına başladı.

İBO SHOW BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de İbo Show oldu. İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaptı. Bu nedenle bu akşam ekranlarda olmayacak.

3 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI