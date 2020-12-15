İbo Show 6. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu hafta konukları kimler? İbo Show ne zaman?
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İbo Show 6. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu hafta konukları kimler? İbo Show ne zaman?

15.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:14

9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, birbirinden ünlü konukları ile seyirciye unutulmaz amlar yaşatıyor. İbo Show 6. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu hafta konukları kimler? İbo Show ne zaman?

6. bölümü ile ekranlarda olacak İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show yeni bölüm izle!

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Bu haftaki konuklar Zara, Oktay Kaynarca ve Oya Başar olacak.

İBO SHOW NE ZAMAN?

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses her Perşembe saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmaktadır. İbo Show yüksek reytingleri ile günün en çok izlenen yapımı.

İBO SHOW FRAGMANI İZLE!

İbo Show 6. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu hafta konukları kimler? İbo Show ne zaman?

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