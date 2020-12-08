İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?

Milyonların ekranlarda görmeyi özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında. Peki, İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?