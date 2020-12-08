İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?
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İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?

08.12.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:06
İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?

Milyonların ekranlarda görmeyi özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında. Peki, İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?

Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara döndü. İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?

İBO SHOW BU HAFTAK KONUKLARI KİMLER?

Her hafta birbirinden değerli konukları davet eden program İbo Show'da bu hafta;Serdar Ortaç, Gülben Ergen ve Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.

İBO SHOW HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

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