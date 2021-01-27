İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

İlgiyle izlenen, her hafta birbirinden farklı konuklar ile eğlenceli dakikalar yaşatan İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?