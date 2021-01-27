İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

27.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:45
İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

İlgiyle izlenen, her hafta birbirinden farklı konuklar ile eğlenceli dakikalar yaşatan İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Son bölümü ile hem duygusal anlar yaşatan hem de eğlencenin eksik olmadığı İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İbo Show hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen İbo Show, Cumartesi günleri, saat 20.00'da, STAR TV ekranlarında izleyiciyi ile buluşmaktadır.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İbo Show, 23 Ocak, Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde müzik şöleni yaşandı. 30 Ocak Cumartesi günü, saat 20.00'da yayınlanacak 11. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

İBO SHOW SON BÖLÜM KONUKLARI

Ebru Yaşar,

Selçuk Balcı,

Resul Dindar,

ÇetinAltay,

Mehmet Ali Erbil

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