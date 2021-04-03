İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Star TV ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekrana gelen ve oldukça fazla ilgi gören İbo Show ne zaman? İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler?

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Işın Karaca,

Altay,

Defne Samyeli,

Buray,

İBO SHOW CANLI İZLE

İBO SHOW NE ZAMAN?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:39:09. #1.14#
title