İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?
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Star TV ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekrana gelen ve oldukça fazla ilgi gören İbo Show ne zaman? İbo canlı izle! İbo Show yeni bölüm canlı yayın izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?
Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler?
İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?
Işın Karaca,
Altay,
Defne Samyeli,
Buray,
İBO SHOW NE ZAMAN?
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...