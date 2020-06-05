İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrencilere kariyer planlamalarında yol gösterecek
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İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrencilere kariyer planlamalarında yol gösterecek

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Başakşehir Külliyesinde hizmete açılan Kariyer Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik geleceklerinin yanı sıra tüm kariyer planlamalarında yol gösterici olacak.

İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrencilere kariyer planlamalarında yol gösterecek
05.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:37

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Başakşehir Külliyesinde hizmete açılan Kariyer Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik geleceklerinin yanı sıra tüm kariyer planlamalarında yol gösterici olacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünyada sosyal bilimler alanında araştırma üniversitesi olarak öne çıkmayı hedefleyen İHÜ, hizmete aldığı Kariyer Merkezi ile iş hayatında yer almak isteyen öğrencileri desteklerken, kariyerini akademik alanda inşa etmek isteyen öğrenciler için de danışmanlık verecek.

Türkiye'deki birçok kariyer merkezinin aksine sadece lisans öğrencilerine değil lisansüstü öğrencilerine de vereceği destek ile benzersiz bir hizmet sağlayacak olan İHÜ Kariyer Merkezi, ayrıca, pandemi nedeniyle evde vakit geçiren öğrencilere kariyerleri konusunda önemli ipuçları verebilecek akademisyenler, başarılı iş insanları ve yurt dışındaki başarılı üniversitelerden lisansüstü öğrencilerin katılımıyla ilerleyen günlerde canlı yayınlar gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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