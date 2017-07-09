Ibm ve Mobilist İş Ortaklığının Kazanımları Neler?

Mobilist Yazılım Mühendisi Ekin Miral IBM ile Çalışmanın Mobilist'e neler kazandırdığını Wise Tv'ye anlattı.



IBM Cloud Innovation Forum 2017 etkinliğinde Wise TV sorularını cevaplayan Ekin Miral, Mobilist'in kurulduğu andan itibaren uygulamalarını cloud üzerinden gerçekleştirdiğini, IBM ile çalışmalarının Bluemix'i kullanmalarıyla başladığını söyledi. Miral ayrıca IBM'in büyük bir kuruluş olmasının, Mobilist kurum ziyaretlerine uzman ekibiyle katılıp hizmetleri anlatmasının kendilerine sağladığı avantajlara da değindi.