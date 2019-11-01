Ibm Security Summit 2019 İstanbul'da Gerçekleşti

01.11.2019 18:04

IBM Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı "IBM Security Summit 2019" etkinliği, Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşti. Etkinlikte, IBM'nin üst düzey yöneticileri, çözüm ortakları ve bilgi güvenliği alanında çalışan profesyoneller konuşmacı olarak yer aldı. IBM Security Summit 2019 etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.